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Тело 20-летней Марии Хмелевой обнаружено в реке в верхней части маршрута к леднику Чалаади
01.09.2026 19:44
Тело 20-летней Марии Хмелевой обнаружено в реке в верхней части маршрута к леднику Чалаади. Об этом сообщили паблики по региону Сванети.
Девушка, которая путешествовала по Грузии на машине, 30 августа утром выехала из гостиницы в Местиа и около 13:00 последний раз выходила на связь, собираясь на ледник Чалаади и дальше в Батуми.
Поиски начались 31 августа. Автомобиль был обнаружен на парковке у ледника Чалаади.
Обстоятельства гибели выясняются. МВД Грузии на данный момент не делало заявлений.
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