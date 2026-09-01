Тело 20-летней Марии Хмелевой обнаружено в реке в верхней части маршрута к леднику Чалаади

01.09.2026 19:44





Тело 20-летней Марии Хмелевой обнаружено в реке в верхней части маршрута к леднику Чалаади. Об этом сообщили паблики по региону Сванети.



Девушка, которая путешествовала по Грузии на машине, 30 августа утром выехала из гостиницы в Местиа и около 13:00 последний раз выходила на связь, собираясь на ледник Чалаади и дальше в Батуми.



Поиски начались 31 августа. Автомобиль был обнаружен на парковке у ледника Чалаади.



Обстоятельства гибели выясняются. МВД Грузии на данный момент не делало заявлений.





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