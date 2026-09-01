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Тело 20-летней Марии Хмелевой обнаружено в реке в верхней части маршрута к леднику Чалаади


01.09.2026   19:44


Тело 20-летней Марии Хмелевой обнаружено в реке в верхней части маршрута к леднику Чалаади. Об этом сообщили паблики по региону Сванети.

Девушка, которая путешествовала по Грузии на машине, 30 августа утром выехала из гостиницы в Местиа и около 13:00 последний раз выходила на связь, собираясь на ледник Чалаади и дальше в Батуми.

Поиски начались 31 августа. Автомобиль был обнаружен на парковке у ледника Чалаади.

Обстоятельства гибели выясняются. МВД Грузии на данный момент не делало заявлений.


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