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В автомобиле Тамаза Элизбарашвили ведутся следственные действия
01.09.2026 19:24
МВД Грузии ведет дело против Тамаза Элизбарашвили, бизнесмена и основателя крупного тбилисского приюта для бездомных собак.
Сегодня он был остановлен полицией и подвергается обыску, пишет грузинская служба "Радио Свобода". На месте находится около 10 полицейских.
Видеоматериал, запечатлевший данный факт, распространяет в соцсети Facebook-страница «Приют для собак Тамаза Элизбарашвили».
Как отмечает автор видео, в отношении Тамаза Элизбарашвили поступила жалоба по поводу угрозы.
В МВЖ сообщили что ведут расследования по двум статьям УК: "угрозы" (ст. 151) и "незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия" (ст. 236).
По предположению СМИ, заявление на Элизбарашвили написали сотрудники телеканала "Имеди".
За день до этого Элизбарашвили написал в FB о том, что сотрудники "Имеди" "очень грубо" обошлись с ним в ресторане. "Даю вам время до конца дня, чтобы извиниться", - написал Элизбарашвили.
На видео, где зафиксировано общение Элизбарашвили с полицией, женщина за кадром говорит, что речь идет об инциденте 30 августа. По ее словам, в ресторане к нему подошли несколько человек, которые требовали извинений за оскорбления в адрес россиян. Элизбарашвили отвез жену домой и вернулся в ресторан, но участников инцидента там уже не было.
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