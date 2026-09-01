В автомобиле Тамаза Элизбарашвили ведутся следственные действия

01.09.2026 19:24





МВД Грузии ведет дело против Тамаза Элизбарашвили, бизнесмена и основателя крупного тбилисского приюта для бездомных собак.



Сегодня он был остановлен полицией и подвергается обыску, пишет грузинская служба "Радио Свобода". На месте находится около 10 полицейских.



Видеоматериал, запечатлевший данный факт, распространяет в соцсети Facebook-страница «Приют для собак Тамаза Элизбарашвили».



Как отмечает автор видео, в отношении Тамаза Элизбарашвили поступила жалоба по поводу угрозы.



В МВЖ сообщили что ведут расследования по двум статьям УК: "угрозы" (ст. 151) и "незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия" (ст. 236).



По предположению СМИ, заявление на Элизбарашвили написали сотрудники телеканала "Имеди".



За день до этого Элизбарашвили написал в FB о том, что сотрудники "Имеди" "очень грубо" обошлись с ним в ресторане. "Даю вам время до конца дня, чтобы извиниться", - написал Элизбарашвили.



На видео, где зафиксировано общение Элизбарашвили с полицией, женщина за кадром говорит, что речь идет об инциденте 30 августа. По ее словам, в ресторане к нему подошли несколько человек, которые требовали извинений за оскорбления в адрес россиян. Элизбарашвили отвез жену домой и вернулся в ресторан, но участников инцидента там уже не было.





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