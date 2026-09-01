Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В автомобиле Тамаза Элизбарашвили ведутся следственные действия


01.09.2026   19:24


МВД Грузии ведет дело против Тамаза Элизбарашвили, бизнесмена и основателя крупного тбилисского приюта для бездомных собак.

Сегодня он был остановлен полицией и подвергается обыску, пишет грузинская служба "Радио Свобода". На месте находится около 10 полицейских.

Видеоматериал, запечатлевший данный факт, распространяет в соцсети Facebook-страница «Приют для собак Тамаза Элизбарашвили».

Как отмечает автор видео, в отношении Тамаза Элизбарашвили поступила жалоба по поводу угрозы.

В МВЖ сообщили что ведут расследования по двум статьям УК: "угрозы" (ст. 151) и "незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия" (ст. 236).

По предположению СМИ, заявление на Элизбарашвили написали сотрудники телеканала "Имеди".

За день до этого Элизбарашвили написал в FB о том, что сотрудники "Имеди" "очень грубо" обошлись с ним в ресторане. "Даю вам время до конца дня, чтобы извиниться", - написал Элизбарашвили.

На видео, где зафиксировано общение Элизбарашвили с полицией, женщина за кадром говорит, что речь идет об инциденте 30 августа. По ее словам, в ресторане к нему подошли несколько человек, которые требовали извинений за оскорбления в адрес россиян. Элизбарашвили отвез жену домой и вернулся в ресторан, но участников инцидента там уже не было.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна