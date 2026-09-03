Правительство Грузии планирует упростить получение ВНЖ для иностранных специалистов, работающих в ИТ-секторе

03.09.2026 13:25





Правительство Грузии планирует подготовить поправки к Закону «О правовом статусе иностранцев», цель которых — упростить условия получения временного вида на жительство для иностранных граждан, работающих в сфере информационных технологий. — Об этом говорится в плане законодательной деятельности правительства, представленном в парламент, который содержит краткое обоснование 65 законопроектов.



Согласно документу, законодательные поправки, введенные в июне 2025 года, установили порядок выдачи временного вида на жительство для лиц, работающих в сфере информационных технологий. Их целью было привлечение в Грузию профессиональных ИТ-специалистов и поддержка деятельности международных ИТ-компаний, работающих в стране; однако, как оказалось, это изменение создало определенные трудности для тех международных компаний, Учитывая, что эти компании уже ведут деятельность в стране, было решено внести дополнительные поправки в закон. В пояснении, представленном правительством в парламент, не уточняется, какие именно изменения планируется внести в рамках новой инициативы.



«О внесении изменений в Закон Грузии «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства» (а также, при необходимости, других последующих законодательных поправок)



Поправка к Закону Грузии «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства», вступившая в силу 12 июня 2025 года, ввела понятие «информационные технологии» Временный вид на жительство для лиц, работающих в секторе информационных технологий (ИТ), цель которого — привлечение в Грузию профессиональных кадров в области информационных технологий и поддержка деятельности международных компаний, зарегистрированных в Грузии и работающих в этом секторе.



Соответственно, лицами, на которых распространяется действие данного разрешения на временное проживание, являются: физические лица, работающие в ИТ-секторе; уполномоченные лица, обладающие управленческими или представительскими полномочиями в международных ИТ-компаниях; а также иностранные граждане, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей со статусом малого бизнеса.



По состоянию на 2026 год стало очевидно, что в результате внедренных изменений международным ИТ-компаниям стало значительно сложнее нанимать ИТ-трудовых мигрантов, что негативно сказывается на деятельности отрасли. Кроме того, в Грузии действуют 179 организаций, имеющих статус международной компании, а по состоянию на 2025 год доля этого сектора в ВВП составляет 7 %, а в экспорте — 8 %. Следовательно, поддержка данного сектора имеет основополагающее значение, что требует внесения изменений в законодательство.



В результате внесенных изменений лица, работающие в секторе информационных технологий (ИТ), смогут получить временный вид на жительство. Это будет касаться сотрудников международных компаний, зарегистрированных в Грузии и осуществляющих деятельность в сфере ИТ, независимо от их профессии. Кроме того, требования к получению этого временного вида на жительство будут упрощены. Таким образом, данное изменение позволит решить практические проблемы, с которыми сталкиваются международные ИТ-компании при найме трудовых мигрантов. В контексте данной поправки возможно, что временный вид на жительство для лица, работающего в секторе (ИТ), будет включать положения о «трудовой миграции», как это предусмотрено Законом Грузии «О трудовой миграции». ...«временный вид на жительство для лица, работающего в секторе информационных технологий (ИТ), может включать право на занятие трудовой деятельностью в соответствии с положениями грузинского закона о трудовой миграции», — говорится в пояснении правительства.







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