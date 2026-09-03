2 погибших, 33 пострадавших — статистика ДТП с участием электросамокатов

03.09.2026 13:31





Министерство внутренних дел начало публиковать статистику дорожно-транспортных происшествий с участием электросамокатов с прошлого года. По данным МВД, в первом полугодии 2026 года произошло 28 ДТП с участием электросамокатов. В результате 33 человека получили травмы, еще 2 человека погибли. В статистике не уточняется, были ли пострадавшие и погибшие самими пользователями самокатов или пешеходами.



В 2025 году было зарегистрировано 106 ДТП с участием электросамокатов. В результате 109 человек получили травмы, один человек погиб.



При этом фактическое количество происшествий может быть выше статистических данных, поскольку не обо всех инцидентах сообщают в МВД. Особенно это касается случаев, когда пострадал только пользователь самоката и другие лица в происшествии не участвовали.



Сегодня стало известно, что МВД планирует ввести регулирование использования двухколесных электросамокатов (так называемых «скролов») несовершеннолетними. Об этом говорится в перечне законопроектов, которые правительство планирует представить на осенней сессии парламента 2026 года. Согласно документу, соответствующие изменения будут внесены в Закон «О дорожном движении».



Подробности новой инициативы пока неизвестны, однако, согласно краткому пояснению, изменения в основном коснутся несовершеннолетних и установят для них конкретные правила. При этом в пояснительной записке точная модель планируемого регулирования не указана.



«Активное использование в последнее время двухколесных электросамокатов в дорожном движении выявило проблемы, связанные с их безопасным использованием и соблюдением правил дорожного движения. Особого внимания требует также вопрос использования указанных транспортных средств несовершеннолетними, что обусловливает необходимость дальнейшего совершенствования действующего правового регулирования.



Законодательный пакет направлен на снижение рисков, связанных с использованием двухколесных электросамокатов, защиту участников дорожного движения и повышение безопасности дорожного движения», — говорится в пояснительной записке.







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