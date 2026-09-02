ЕС согласовал торговые льготы для Армении на фоне ограничений со стороны России

02.09.2026 22:05





Совет ЕС одобрил временные меры по либерализации торговли с Арменией, чтобы поддержать её экономику после введённых Россией ограничений на армянский экспорт. Об этом сообщается на официальном сайте Совета ЕС.



Льготный режим рассчитан на два года и охватит около 80% армянских поставок в ЕС.



Пошлины отменят на широкий круг товаров, включая отдельную сельхозпродукцию в рамках тарифных квот. По оценке ЕС, новые преференции позволят перенаправить почти 99% российского экспорта армянских фруктов, овощей и растений, а также более 91% поставок напитков и алкогольной продукции на европейский рынок.



Решение Совета ЕС ещё должно пройти формальное утверждение Европарламентом. Преференции будут действовать при соблюдении Арменией правил происхождения товаров и ряда обязательств в рамках соглашения о партнёрстве с ЕС.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





