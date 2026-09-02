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ЕС согласовал торговые льготы для Армении на фоне ограничений со стороны России
02.09.2026 22:05
Совет ЕС одобрил временные меры по либерализации торговли с Арменией, чтобы поддержать её экономику после введённых Россией ограничений на армянский экспорт. Об этом сообщается на официальном сайте Совета ЕС.
Льготный режим рассчитан на два года и охватит около 80% армянских поставок в ЕС.
Пошлины отменят на широкий круг товаров, включая отдельную сельхозпродукцию в рамках тарифных квот. По оценке ЕС, новые преференции позволят перенаправить почти 99% российского экспорта армянских фруктов, овощей и растений, а также более 91% поставок напитков и алкогольной продукции на европейский рынок.
Решение Совета ЕС ещё должно пройти формальное утверждение Европарламентом. Преференции будут действовать при соблюдении Арменией правил происхождения товаров и ряда обязательств в рамках соглашения о партнёрстве с ЕС.
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