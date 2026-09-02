Саломе Зурабишвили о «Грузинской мечте»: Это последняя страница внутреннего недоверия, режим стал параноидальным

02.09.2026 21:28





Это бардак — все друг друга в чём-то обвиняют, и, видимо, никто ни за что не несёт ответственности, поскольку, когда бывший премьер был премьером, проводилось расследование по поводу того, что тогда происходило? — об этом заявила 5-й президент Саломе Зурабишвили в связи с письмами, опубликованными бывшим премьер-министром Ираклием Гарибашвили.



По словам Зурабишвили, происходящие в правящей команде процессы являются последней страницей внутреннего недоверия и противостояния.



«Сейчас что-то говорит [Ираклий Гарибашвили], говорит ли он всё до конца, или это обычное для грузинской политики: «Остановите меня, иначе я всё расскажу»… А потом в конце никогда не рассказывают всего, и мы остаёмся с какой-то незавершённой историей, которая требует объяснений, разъяснений, а ничего не происходит.



Это последняя страница их внутреннего недоверия, внутреннего противостояния, они уже не знают, какими словами друг друга наряжать. То Нацвлишвили выходит с нецензурными словами, то кто-то другой, то ещё кто-то. Они ругают друг друга, обвиняют друг друга во всём, а вы хотите, чтобы я вам объяснила и сказала, что это происходит потому, что… — не существует «потому что». Это один из моментов распада власти, у которого нет ни предпосылки, ни объяснения.



Режим стал параноидальным. Все на всех обижены, никому нет доверия, каждый знает, что сегодня или завтра с ним что-то может случиться. Он может оказаться в тюрьме, его могут обвинить в коррупции, может, он сам признается в коррупции. Темы коррупции в основном исходят от власти и в меньшей степени от оппозиции. Такой режим находится в последнем эпизоде своего конца», — заявила Саломе Зурабишвили.





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