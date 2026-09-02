Суд Грузии рассматривает вопрос об экстрадиции в РФ соратника Фургала

02.09.2026 21:46





3 сентября 2026 года в 15:00 в Тбилисском городском суде состоится судебное заседание по делу о выдаче Российской Федерации Михаила Тимофеева — соратника и бывшего помощника экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.



Напомним, 60-летний помощник и политический соратник бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, чьё уголовное дело стало причиной массовых протестов в Хабаровске в 2020–2021 годах, был задержан 23 января в Грузии.



Несмотря на истечение сроков давности и тяжелое состояние здоровья задержанного, грузинский суд отказался выпустить Михаила под залог и всерьез рассматривает вопрос о его экстрадиции.



Правозащитный центр «Мемориал» официально признал преследование Михаила Тимофеева политически мотивированным.



На международном уровне в его защиту выступает Организация Объединенных Наций: Специальный докладчик ООН по ситуации с правами человека в РФ Мариана Кацарова не только зафиксировала практику применения статей об «организованной преступности» для подавления оппозиции в своем официальном докладе (A/HRC/57/59), но и направила письмо грузинским властям по делу Тимофеева, указывая на недопустимость преследования.



Михаил Тимофеев — инвалид III группы, страдающий тяжелыми заболеваниями (сердечная недостаточность, гепатит C). Его здоровье было подорвано в ходе предыдущего заключения в РФ, где он подвергся истязаниям, что официально подтверждено решением ЕСПЧ(ЕСПЧ), признавшего то наказание незаконным.



Позиция самого Тимофеева:

«Моя отправка из Грузии в Российскую Федерацию грубейшее нарушение моих прав как человека с инвалидностью, а также статей 6, 7 и 10 Международного пакта о гражданских и политических правах».



Правозащитники убеждены: с учетом реальных сроков наказания по сфабрикованному «делу Фургала» (где другие фигуранты получили от 15 до 20 лет лишения свободы) и качества медицинской помощи в российской пенитенциарной системе, экстрадиция Тимофеева станет для него фактическим смертным приговором.



Ввиду высокой вероятности удовлетворения запроса РФ о выдаче, защита и семья призывают к максимальному присутствию общественности, международной прессы и дипломатов на судебном процессе.



Дата и время заседания: 03 сентября 2026 года, 15:00



Тбилисский городской суд (аллея Давида Агмашенебели, 64), для посещения суда необходимо при себе иметь документы, *в шортах не пускают.



◾️ Номер зала будет известен непосредственно перед началом процесса.

◾️ Представитель семьи: Иван Тимофеев WhatsApp: +86 151 0158 1510



📍Материалы СМИ об аресте Тимофеева: TV Pirveli, RadioTavisupleba, BBC, Publika, Эхо Кавказа, Слово защите, Дождь, The Insider.





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