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Суд Грузии рассматривает вопрос об экстрадиции в РФ соратника Фургала
02.09.2026 21:46
3 сентября 2026 года в 15:00 в Тбилисском городском суде состоится судебное заседание по делу о выдаче Российской Федерации Михаила Тимофеева — соратника и бывшего помощника экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
Напомним, 60-летний помощник и политический соратник бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, чьё уголовное дело стало причиной массовых протестов в Хабаровске в 2020–2021 годах, был задержан 23 января в Грузии.
Несмотря на истечение сроков давности и тяжелое состояние здоровья задержанного, грузинский суд отказался выпустить Михаила под залог и всерьез рассматривает вопрос о его экстрадиции.
Правозащитный центр «Мемориал» официально признал преследование Михаила Тимофеева политически мотивированным.
На международном уровне в его защиту выступает Организация Объединенных Наций: Специальный докладчик ООН по ситуации с правами человека в РФ Мариана Кацарова не только зафиксировала практику применения статей об «организованной преступности» для подавления оппозиции в своем официальном докладе (A/HRC/57/59), но и направила письмо грузинским властям по делу Тимофеева, указывая на недопустимость преследования.
Михаил Тимофеев — инвалид III группы, страдающий тяжелыми заболеваниями (сердечная недостаточность, гепатит C). Его здоровье было подорвано в ходе предыдущего заключения в РФ, где он подвергся истязаниям, что официально подтверждено решением ЕСПЧ(ЕСПЧ), признавшего то наказание незаконным.
Позиция самого Тимофеева:
«Моя отправка из Грузии в Российскую Федерацию грубейшее нарушение моих прав как человека с инвалидностью, а также статей 6, 7 и 10 Международного пакта о гражданских и политических правах».
Правозащитники убеждены: с учетом реальных сроков наказания по сфабрикованному «делу Фургала» (где другие фигуранты получили от 15 до 20 лет лишения свободы) и качества медицинской помощи в российской пенитенциарной системе, экстрадиция Тимофеева станет для него фактическим смертным приговором.
Ввиду высокой вероятности удовлетворения запроса РФ о выдаче, защита и семья призывают к максимальному присутствию общественности, международной прессы и дипломатов на судебном процессе.
Дата и время заседания: 03 сентября 2026 года, 15:00
Тбилисский городской суд (аллея Давида Агмашенебели, 64), для посещения суда необходимо при себе иметь документы, *в шортах не пускают.
◾️ Номер зала будет известен непосредственно перед началом процесса.
◾️ Представитель семьи: Иван Тимофеев WhatsApp: +86 151 0158 1510
📍Материалы СМИ об аресте Тимофеева: TV Pirveli, RadioTavisupleba, BBC, Publika, Эхо Кавказа, Слово защите, Дождь, The Insider.
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