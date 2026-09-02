К 2029 году глубоководный порт Анаклия будет в операционном режиме - замминистра экономики

02.09.2026 21:42





Проект глубоководного порта Анаклия уже перешёл в активную фазу, и, соответственно, уже понятен его масштаб, — заявляет заместитель министра экономики и устойчивого развития Грузии Тамар Иоселиани.



По словам заместителя министра, в акваторию уже вошли два земснаряда, которые углубляют как акваторию, так и продолжается строительство волнореза.



«Глубоководный порт Анаклии имеет огромное значение как для Грузии, так и для региона. Соответственно, мы сможем создать для Грузии совершенно новую реальность, сделать её гораздо более конкурентоспособной в Черноморском регионе и укрепить нашу роль также в контексте Среднего коридора. Это чрезвычайно важно. Мы выполняем работы согласно плану-графику, и к 2029 году порт будет работать в операционном режиме», — заявила Тамар Иоселиани.



Согласно данным Министерства экономики и устойчивого развития Грузии, в порту Анаклия активно ведутся работы по углублению дна. После Tristao Da Cunha в морской акватории будущего порта к работе приступило второе судно-земснаряд Al-Idrisi.





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