Китай и США испытали спутники для вооруженного конфликта в космосе

02.09.2026 22:03





Космос становится еще одной ареной противостояния военных держав. США и Китай испытывают спутники, способные действовать против других космических аппаратов и поражать их. Также тестируется дозаправка в безвоздушном пространстве с целью расширить возможности спутников по маневрированию. В аналогичном направлении действует Россия, которая, как сообщалось, может разрабатывать спутник, способный применить ядерное оружие в космосе.



В июне с секретного китайского беспилотного «космического самолета» вылетел небольшой аппарат. Облетев другой китайский спутник в орбитальной зоне, наполненной коммерческими и военными спутниками, он вернулся на базу. Об этой миссии почти ничего не известно, но у США есть аналогичный безэкипажный аппарат, напоминающий небольшой шаттл, – экспериментальный орбитальный самолет Boeing X-37, отмечает Reuters. Обе программы отражают подготовку Пекина и Вашингтона к возможному военному конфликту в космосе, следует из анализа документов, слежения за космическими объектами и интервью с действующими и бывшими военными чиновниками.



Год назад США и Великобритания в первой совместной операции продемонстрировали Китаю свои возможности. Когда китайский спутник (вероятно, шпионский) пролетал от британского на расстоянии 83 км (считается близким по космическим меркам), США направили свой спутник к союзническому. Это «почти наверняка было стратегическим сигналом Китаю» с целью продемонстрировать единство и потенциал союзников, а также предупредить о недопустимости вмешательства в работу британского спутника, прокомментировал бывший высокопоставленный офицер британских ВВС Эндрю Тернер, ныне работающий консультантом по космическим вопросам.



Такое же мнение высказали еще двое военно-космических экспертов.



Спутники уже не одно десятилетие обеспечивают военных на Земле связью, навигацией, разведданными. Но теперь их все чаще рассматривают как активные боевые системы, способные маневрировать, нарушать работу вражеских спутников с помощью радиопомех или лазеров, захватывать космические аппараты, пишет Reuters.

Космос становится «исключительно важен» не только для поддержки военных операций на Земле, но и для обеспечения их исхода, говорил в апреле тогдашний глава Космического командования Великобритании генерал-майор Пол Тедман.



Глава Космического командования США генерал Стивен Уайтинг неоднократно предупреждал, что противники разрабатывают средства, которые позволят нанести удары по космическим средствам США на ранних этапах потенциального конфликта на Земле. Поэтому, считает он, необходимо не только защищать американские системы, но и быть готовым угрожать вражеским объектам и при необходимости атаковать их:



Мы должны быть хорошо подготовлены к конфликту в космосе. И если сдерживание не сработает, мы будем сражаться и победим.

Китай стремительно наращивает как количество спутников, так и сложность миссий. Его спутники продемонстрировали то, что американские военные назвали орбитальными «воздушными боями», в ходе которых несколько спутников синхронно маневрируют в непосредственной близости друг от друга. Они также продемонстрировали способность захватывать выведенные из эксплуатации аппараты и переводить их на другую орбиту.



В прошлом году Китай, по всей видимости, пытался провести дозаправку на орбите, рассказал представитель Космических сил США. Спутники имеют тот запас топлива, с которым запускаются, поэтому способность его пополнять и продолжать маневрировать может определить, будет ли космический аппарат «охотником» или «добычей».



К борьбе со спутниками готовятся и с Земли. В июне Космические силы США сообщили о внедрении наземного электромагнитного оружия, разработанного компанией L3Harris Technologies и предназначенного для вывода из строя или нарушения работы спутников противника.



США, Китай и Россия эксплуатируют маневренные спутники, способные приближаться к другим космическим аппаратам и проводить их осмотр. Но Вашингтон также с 2024 года утверждает, что Россия разрабатывает ядерное противоспутниковое оружие. Его использование способно привести к уничтожению и постепенному выходу из строя до 80% спутников, работающих на низкой околоземной орбите (расстояние от 160 км до 2000 км, где находится большинство искусственных спутников Земли), показали результаты первых учений, которые США провели весной этого года.





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