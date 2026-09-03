В Грузии планируют внедрить электронный нотариат

03.09.2026 13:39





Правительство планирует внести в парламент поправки к Закону о нотариате в ходе осенней сессии 2026 года. Соответствующий законопроект подготовлен Министерством юстиции и включен в план законопроектов, подлежащих принятию в ходе осенней сессии.



Согласно представленной правительством пояснительной записке, изменения направлены на новое регулирование отдельных вопросов, регулирующих нотариальную деятельность, в том числе требований и условий, предъявляемых к должности нотариуса, срока замены нотариуса, стажировки в Нотариальной палате и совершения нотариальных действий.



Одним из важных нововведений станет внедрение электронного нотариата. Законопроект также определяет понятия публичных и частных нотариальных актов и уточняет вопросы, связанные с отложением совершения нотариальных действий.



По заявлению инициаторов изменений, принятие законопроекта будет способствовать сохранению профессиональных кадров в нотариате и обеспечению работы нотариусов в высокогорных регионах. Кроме того, будут уточнены критерии входа в профессию и увеличен срок замены нотариуса.



«Цель законопроекта — с учетом выявленных на практике потребностей и других обстоятельств по-новому урегулировать вопросы, связанные с требованиями и условиями, предъявляемыми к должности нотариуса, увеличением срока замены нотариуса, стажировкой в Нотариальной палате Грузии и отдельными аспектами совершения нотариальных действий.



С учетом вышеизложенного принятие законопроекта:



• будет способствовать сохранению профессиональных кадров в нотариате и обеспечению работы нотариусов в высокогорных регионах;

• уточнит предусмотренные для входа в профессию критерии;

• увеличит срок замены нотариуса;

• сделает размер платы за стажировку в Нотариальной палате Грузии оптимальным и соответствующим существующим реалиям;

• определит, что теоретическую часть стажировки (обучение) будет обеспечивать ССИП «Учебный центр юстиции Грузии»;

• внедрит электронный нотариат;

• законодательно определит понятия публичных и частных нотариальных актов;

• уточнит вопросы, связанные с отложением совершения нотариальных действий», — говорится в информации, представленной правительством.





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