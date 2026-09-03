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В Бонне досрочно прекратило работу генконсульство России
03.09.2026 13:44
Генеральное консульство России в Бонне объявило о досрочном прекращении приема заявителей по всем консульским вопросам. Соответствующее сообщение дипучреждение опубликовало во вторник, 1 сентября.
"В связи с решением правительства ФРГ о закрытии до 18 сентября 2026 года генконсульства России в Бонне прием заявителей по всем консульским вопросам отменяется", - гласит сообщение.
При этом консульство продолжит выдавать готовые паспорта до 11 сентября включительно. Невостребованные документы будут направлены в посольство России в Берлине.
В тот же день посол России в Германии Сергей Нечаев был вызван в МИД Германии. Как сообщило российское посольство, немецкая сторона выразила протест в связи с предполагаемой причастностью Москвы в инциденте в аэропорту Лейпциг/Галле, где в августе был обнаружен беспилотник со взрывчаткой. Нечаев отверг выдвинутые обвинения.
По данным российского посольства, всем сотрудникам генконсульства в Бонне и Русского дома в Берлине, а также членам их семей предписано как можно скорее покинуть территорию Германии.
После закрытия генконсульства в Бонне российское посольство в Берлине останется основным российским дипломатическим представительством в Германии, оказывающим консульские услуги гражданам России. Генконсульство в Бонне было последним действующим российским генконсульством в стране.
Ранее глава МИД Германии Йоханн Вадефуль заявил о закрытии генконсульства в Бонне до 18 сентября. Кроме того, немецкие власти решили расторгнуть договор о деятельности Русского дома в Берлине, связав это решение с обвинениями в адрес Москвы в организации атаки беспилотников в районе аэропорта Лейпциг/Галле.
В Москве решения немецких властей подвергли критике. Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Русский дом давно «не давал покоя» властям Германии и что они якобы «искали, за что зацепиться». Ее слова цитировал «Интерфакс».
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