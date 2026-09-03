Пашинян: Если Россия решит вывести свою военную базу из Армении, мы не будем возражать

03.09.2026 15:53





Если Россия решит вывести свою военную базу из Армении, мы не станем возражать, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.



По заявлению Пашиняна, присутствие 102-й российской военной базы на территории Армении не является «жизненно необходимым».



«Если Россия решит вывести военную базу из Армении, мы не будем возражать, но, если они выразят желание остаться, мы готовы обсудить и это. Но мы никогда не поднимали эти вопросы за это время», - заявил Пашинян.



Для справки, накануне президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова вывести военную базу из Армении, если Ереван примет такое решение.



«Если Армения сочтёт, что ей не нужна российская военная база, мы уйдём хоть завтра. Но готова ли к этому Армения? Пожалуйста. Мы навязывать никому ничего не будем» - отметил Путин.





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