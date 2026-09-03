Национальный киноцентр Грузии представит фильм Левана Когуашвили «Гурия» на премию «Оскар» от имени Грузии

03.09.2026 16:02





Национальный центр кинематографии Грузии представит на премию Американской киноакадемии («Оскар») от имени страны фильм режиссёра Левана Когуашвили «Гурия». Фильм будет представлен в номинации «Международный полнометражный фильм».



В конкурсе, объявленном Национальным центром кинематографии Грузии, участвовали пять фильмов: «Луна — мой отец», режиссёр Георгий Овашвили, продюсер — ООО «Вагонети»; «Фаза», режиссёр Нино Басилия, продюсер — ООО NB STUDIO; «Поделись любовью», режиссёр Николоз Хомасуридзе, продюсер — ООО «Николозфилмс»; «Второстепенная роль», режиссёр Ана Урушадзе, продюсер — ООО «Зазафилмс»; «Гурия», режиссёр Леван Когуашвили, продюсер — «Кино Иберика».



Фильм комиссия выбрала тайным голосованием. Комиссию возглавлял директор программ Национального центра кинематографии Леван Двали.



Показы фильмов, участвовавших в отборе грузинского фильма-кандидата, прошли при поддержке Национального архива Грузии. Мировая премьера фильма Левана Когуашвили «Гурия» состоится на Венецианском международном кинофестивале.



Фильм «Гурия» является совместным производством семи стран: Грузии, Швейцарии, Люксембурга, Болгарии, Норвегии, Турции и Саудовской Аравии.







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