Между членами ЕНД и Верховного совета Абхазии произошла перепалка

03.09.2026 17:29





У Верховного совета Абхазии, куда прибыли представители «Единого национального движения», шумно.



У входа в Верховный совет произошла словесная перепалка между членами «Национального движения» и депутатом Верховного совета Автономной Республики Абхазия Рудиком Цатава.



Представители «Национального движения» требуют встречи с представителями Верховного совета Абхазии и их ответа по поводу того, почему топливо с контролируемой Грузией территории поступает в оккупированную Абхазию.



Рудик Цатава заявил политикам, что от него ответ получить не смогут, на это представители «Национального движения» напомнили , что он обязан разъяснить.



«Я получаю зарплату не от тебя, её мне дает государство. Много чего поступает, туда входят тракторы, машины, запчасти, нефтепродукты, продукты питания, мука, кукуруза, сыр. Если это [топливо] входит туда на благо жителей, людей, конечно, я согласен. Я и сегодня делаю всё, чтобы помогать людям, но чтобы помочь российской армии, я мог бы, если бы у меня была, кинуть бомбу», - заявил Рудик Цатава.



В ответ член «Национального движения» Бесо Шенгелия назвал его «продавцом Абхазии».



«Ты продал Абхазию, ты продавец Абхазии. Ты, Рудик Цатава, продал Абхазии!» - обратился Бесо Шенгелия к Цатава, после чего они обменялись словесными оскорблениями.





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