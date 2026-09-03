Во II квартале года зафиксированы рекордные показатели как оборота бизнес-сектора, так и выпуска - замминистра

03.09.2026 17:38





»Параллельно с высоким экономическим ростом продолжаются позитивные тенденции в статистике бизнес-сектора. В частности, в разрезе второго квартала рекордными являются как оборот бизнес-сектора, так и выпуск. Следует отметить, что рост выпуска фиксируется не только на крупных, но также на средних и малых предприятиях», — заявил заместитель министра экономики и устойчивого развития Вахтанг Цинцадзе.



По его словам, в период с апреля по июнь текущего года показатель выпуска бизнес-сектора составил 25,7 миллиарда лари, что на 10,7% превышает показатель соответствующего периода 2025 года.



Вахтанг Цинцадзе отмечает, что среднемесячная оплата труда увеличилась на 6,6% и превышает 2 471 лари.



«Указанная статистика ещё раз подтверждает, что у правительства Грузии имеется правильная, последовательная и предсказуемая экономическая политика, которая, в конечном итоге, отражается в росте конкурентоспособности бизнес-сектора. Также следует отметить, что государство имеет конкретные механизмы и активно поддерживает развитие частного сектора. С помощью различных диверсифицированных инструментов или программ мы целенаправленно помогаем как средним, так и малым предпринимателям стать более конкурентоспособными», — отметил заместитель министра.



Вместе с тем, по оценке Вахтанга Цинцадзе, вышеупомянутые экономические тенденции и показатели отражаются в росте количества занятых.



По заявлению заместителя министра, в разрезе второго квартала показатель занятых является рекордным, в частности, он увеличился на 32 700 и превышает 828 тысяч. По его же словам, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество рабочих мест увеличилось практически во всех секторах экономики.



«Наша задача заключается в том, чтобы ещё больше улучшить инвестиционную и бизнес-среду в стране, что, в конечном итоге, создаёт привлекательную среду для международных и местных инвесторов, чтобы они осуществляли инвестиции в Грузии. Это позитивно отражается на показателях экономического роста и, в конечном итоге, обеспечит ускорение экономического роста страны», — отметил Вахтанг Цинцадзе.







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