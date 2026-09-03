Ника Гварамия: Гарибашвили выдвинут новое обвинение по статье о ложном доносе, я в этом уверен

03.09.2026 18:58





И самих Мдинарадзе и Кобахидзе должно беспокоить такое обвинение, если они правы - Гарибашвили выдвинут новое обвинение по статье о ложном доносе, я в этом уверен,- заявил журналистам после допроса лидер «Коалиции за перемены» Ника Гварамия.



«Вопрос был о смерти Лазаре Джорбенадзе. Не знаю ли я что-нибудь дополнительно. Я объяснил, что узнал об этом из письма Гарибашвили. То, что у меня 208 тысяч подписчиков в Facebook и столько людей узнали об этом подозрении, конечно, они узнали.



Я вижу, что будет два направления развития. Очевидно, это не зависит от следователя. Первый – пропагандистский, что Гарибашвили борется с Бидзиной, а Гварамия и другие рядом с ним. Во второй части по крайней мере, это ложно. Бывший премьер поднял тяжелый вопрос, и естественно, что это интересует всех нас, однако ответа на этот вопрос мы не знаем. Вторым будет предъявление нового обвинения Гарибашвили по статье о ложном доносе, в этом я уверен. Насколько я знаю, сейчас его опросят в тюрьме, там следователи.



Никаких других вопросов, кроме вопросов по делу Джорбенадзе, не было.



Самих Мдинарадзе и Кобахидзе должно беспокоить такое обвинение, если они правы. Но, на мой взгляд, Гарибашвили также должен дать дополнительные разъяснения. Общественный интерес высок, и эти вопросы всё равно будут расследованы, если не сегодня, то завтра», - заявил Ника Гварамия.





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