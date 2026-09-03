Россия готова предложить «выгодные модели экономического сотрудничества» нескольким странам, включая Грузию

03.09.2026 18:39





Россия имеет значительный потенциал для сотрудничества с Ираном, Монголией, КНДР, Азербайджаном и Грузией, - заявил заместитель секретаря Совбеза РФ Алексей Шевцов на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.



По словам Шевцова, «Россия может предложить выгодные модели межрегионального экономического сотрудничества со всеми дружественными и нейтральными странами».



«Россия, конечно же, может предложить выгодные модели межрегионального сотрудничества, и мы это делаем с такими государствами как Китай, Беларусь, Казахстан, со всеми дружественными и нейтральными странами. У нас есть значительный потенциал для кооперации с Ираном, Монголией, КНДР, Азербайджаном, Грузией, со многими другими странами», - сказал Шевцов.



По его словам, «развитие межрегиональных связей должно проходить от простой торговли, товарообмена к созданию совместных производственных цепочек.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





