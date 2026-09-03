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Россия готова предложить «выгодные модели экономического сотрудничества» нескольким странам, включая Грузию
03.09.2026 18:39
Россия имеет значительный потенциал для сотрудничества с Ираном, Монголией, КНДР, Азербайджаном и Грузией, - заявил заместитель секретаря Совбеза РФ Алексей Шевцов на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.
По словам Шевцова, «Россия может предложить выгодные модели межрегионального экономического сотрудничества со всеми дружественными и нейтральными странами».
«Россия, конечно же, может предложить выгодные модели межрегионального сотрудничества, и мы это делаем с такими государствами как Китай, Беларусь, Казахстан, со всеми дружественными и нейтральными странами. У нас есть значительный потенциал для кооперации с Ираном, Монголией, КНДР, Азербайджаном, Грузией, со многими другими странами», - сказал Шевцов.
По его словам, «развитие межрегиональных связей должно проходить от простой торговли, товарообмена к созданию совместных производственных цепочек.
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