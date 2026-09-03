Филиалы Института Гёте в РФ будут закрыты, заявил Лавров

03.09.2026 17:54





Филиалы немецкого Института Гёте в России будут закрыты после решения властей Германии расторгнуть соглашение с РФ о деятельности «Русского дома» в Берлине. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке в четверг, 3 сентября. Трансляция его выступления велась на YouTube-канале МИД России.



«Конечно, они будут закрыты после того, как наш культурный центр оттуда выгнали», — заявил Лавров, комментируя решение Берлина. По его оценке, расторжение соглашения означает прекращение культурного присутствия Германии в России.



Комментарий Лаврова последовал после того, как накануне власти Германии объявили об ужесточении санкций против России и возложили на Москву ответственность за инцидент с беспилотниками в районе аэропорта Лейпцига в августе. Министр внутренних дел ФРГ Александер Добриндт заявил, что к такому выводу власти пришли после анализа настроек беспилотников и отдельных компонентов, которые, по их данным, использовались в других гибридных инцидентах.



В рамках ответных мер правительство Германии постановило до 18 сентября закрыть последнее российское генеральное консульство в стране, расположенное в Бонне, а также расторгнуть соглашение о деятельности «Русского дома» в Берлине. Об этом сообщил министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль. Именно это соглашение также регулировало деятельность Института Гёте в России.



Кроме того, Берлин намерен усилить контроль при въезде российских граждан в Германию и ужесточить меры против российского «теневого флота».



В настоящее время Институт Гёте официально представлен в России тремя отделениями — в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске. При этом Лавров, говоря о российских филиалах, упомянул Екатеринбург вместо Новосибирска. Российские СМИ обратили внимание на эту неточность.







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