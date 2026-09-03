В Руставском 12-м пенитенциарном учреждении идет опрос Ираклия Гарибашвили

03.09.2026 18:57





В 12-м пенитенциарном учреждении в Рустави проходит опрос находящегося в заключении бывшего премьер-министра Ираклия Гарибашвили. Представители прокуратуры и Министерства внутренних дел некоторое время назад вошли в пенитенциарное учреждение.



Бывший премьер-министр отвечает на вопросы представителей следственных органов на основании последнего опубликованного им письма, в котором, в том числе, он задавал вопрос о смерти Лазаре Джорбенадзе.



Прежде чем войти в тюрьму представители следственных органов не давали комментарии СМИ.





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