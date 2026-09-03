Хабеишвили о «предполагаемой схеме поставки топлива в Абхазию»

03.09.2026 19:30





Один из лидеров «Национального движения» Леван Хабеишвили распространяет из тюрьмы заявление и говорит о предполагаемой схеме поставки топлива в Абхазию.



«Предполагаемая схема поставки топлива в Абхазию: Иванишвили позвонили из Кремля, Иванишвили попросил Вано Чхартиишвили и его брата найти это топливо и, предположительно, Чхартиишвили подключил к схеме «Коннект».



После этого к схеме подключили Геку Геладзе, и этот груз проводили на оккупированную территорию для россиян.



Они не только помогают русским против Украины, но и оказывают содействие убийцам Гинтури, ползучей оккупации и, по сути, заливают бензин в раздробление Грузии!» - говорится в письме Левана Хабеишвили, распространенном на его странице в Facebook.





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