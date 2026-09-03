Гварамия: Я вообще не знаю, кто такой Лазаре Джорбенадзе, сожалею, что он умер

03.09.2026 17:33





Я вообще не знаю, кто такой Лазаре Джорбенадзе, сожалею, что он умер - человек делает заявление в связи с ним и невозможно не заинтересоваться, причем это не рядовой гражданин, этот человек был премьером, - заявил лидер «Коалиции за перемены» Ника Гварамия перед тем, как войти в Главное управление на опрос по делу Лазаре Джорбенадзе.



По его словам, вопросы должны быть заданы как Гарибашвили, так и Мдинарадзе и Кобахидзе.



«Когда бывший премьер-министр страны говорит о действующем премьер-министре, что, по его предположению, убивает людей и маскирует под самоубийство, он с бывшим главой СГБ или кем был, это, конечно, вызывает вопросы. Эти вопросы должны быть заданы как Гарибашвили, так и Мдинарадзе и Кобахидзе.



Писал ли я где-нибудь, что он для меня надежный или ненадежный источник? В моём посте вы увидели бы, что именно так и написано: когда это говорит бывший премьер-министр, у которого, вполне вероятно, может быть информация о подобных действиях со времён его пребывания у власти, естественно, что этим интересуется не только оппозиция, но и общество. Но мы не гадалки и не разгадываем загадки. Это должно быть выяснено. Я вообще не знаю, кто такой Лазаре Джорбенадзе. Мне жаль, что он умер, но ещё раз повторю, человек практически дает информацию по этому поводу, делает в связи с этим заявление. Невозможно, чтобы это не заинтересовало. Тем более, что это не просто человек и рядовой гражданин. Этот человек ещё несколько лет назад был премьер-министром. Возникли легитимные вопросы. Ответов не появилось? Никого из перечисленных людей, которых вызвали, не запугать, цель заключается в том, чтобы очернить Гарибашвили и представить так, будто я его поддерживаю. Я действительно его не поддерживаю, просто возникают вопросы, на которые должны быть даны ответы. У страха глаза велики, и, так сказать, Иванишвили и Кобахидзе сейчас в нервной «полосе»», - заявил Гварамия.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





