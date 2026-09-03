В ЕНД назвали заявление Папуашвили циничным

03.09.2026 14:45





«Если кто-то препятствует процессу освобождения политических заключённых, то это «Воровская мечта», преступный, коррумпированный режим, который хочет сохранить власть в этой стране посредством репрессий и террора», — заявил член «Единого национального движения» Лаша Парулава.



По словам Лаши Парулава, сегодняшнее заявление Шалвы Папуашвили является циничным.



«Циничным является заявление «Грузинской мечты», «Воровской мечты» и её представителя Папуашвили, когда ты воруешь деньги у армии, воруешь у малышей в детском саду их порции еды, разрушаешь школы, не строишь их, а подготовленные к реабилитации здания и сооружения оставляешь заброшенными, людям лишь дорожает жизнь, а ты обещаешь, что сделаешь жизнь дешевле, и после всего этого всё становится всё дороже.



У «Грузинской мечты» больше нет не только морального, но и политического права говорить о ком-либо или о чём-либо. Их единственный инструмент — репрессии и террор. Они хотят таким образом сохранить власть. У них нет никакой легитимации.



Если у кого-то и есть легитимация, то это патриарх Грузии Шио III, который хотел, чтобы политические заключённые покинули тюрьмы, однако «Грузинская мечта», «Воровская мечта», препятствует этому процессу. Именно поэтому лишь несколько человек покинули тюрьму, а не все политические заключённые.



Во время интронизации Шио III звучали политические заявления, в том числе и с нашей стороны, о необходимости завершения этого политического кризиса, освобождения политических заключённых. С этим не только согласились представители Патриархии и патриарх Шио III, но и начали работать над этим.



Если кто-то препятствует этому процессу, то это только «Воровская мечта», преступный, коррумпированный режим, который хочет сохранить власть в этой стране посредством репрессий и террора», — заявил Лаша Парулава.



Для справки: председатель Парламента Грузии Шалва Папуашвили написал в социальной сети, что «72 человека, находящиеся в заключении, отбывают наказание не только за собственные преступления, они также остаются пленниками бессовестности тех людей, которые сначала подтолкнули их к нарушению закона, затем бросили, а теперь и освобождение объявляют моральным преступлением. Поэтому наиболее точно им подходит одно название: «узники бессовестности»».







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





