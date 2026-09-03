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Главы МИД стран «Веймарского треугольника» обсуждают ситуацию в Грузии


03.09.2026   14:43


Министры иностранных дел стран «Веймарского треугольника» обсуждают ситуацию в Грузии, сообщает Министерство иностранных дел Польши.

По информации польского внешнеполитического ведомства, главы МИД стран «Веймарского треугольника» - Германии, Франции и Польши - Йоханн Вадефуль, Жан-Ноэль Барро и Радослав Сикорский отмечают в Веймаре 35-летие этого формата сотрудничества.

Министры обсуждают поддержку Украины и агрессивные действия России, а также ситуацию на Ближнем Востоке и в Грузии и трансатлантические отношения.

По данным польских СМИ, министры начали переговоры в среду вечером, а сегодня встретятся с премьер-министром земли Тюрингия и мэром Веймара.


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