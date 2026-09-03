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И.о. посла США Эми Диас посетила Центр Лугара
03.09.2026 15:58
Исполняющая обязанности посла США Эми Диас на прошлой неделе посетила Центр Лугара. Об этом сообщает посольство США.
По информации посольства, в рамках визита Эми Диас встретилась с сотрудниками Центра Лугара, Военного исследовательского института имени Уолтера Рида (WRAIR) и Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).
«Исполняющая обязанности посла США Эми Диас на прошлой неделе посетила Центр Лугара, который является одним из лучших примеров сотрудничества США и Грузии в сфере общественного здравоохранения.
Построенный и оснащённый при поддержке США Центр Лугара является частью сети из 20 биолабораторий, которую Соединённые Штаты создали в партнёрстве с Грузией и в 2015 году полностью передали правительству Грузии. Сегодня им управляет Министерство здравоохранения Грузии, и он играет важную роль в выявлении и мониторинге инфекционных заболеваний. Также он способствует профессиональному развитию грузинских студентов и учёных.
В рамках визита Эми Диас встретилась с сотрудниками Центра Лугара, Военного исследовательского института имени Уолтера Рида (WRAIR) и Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), чтобы ознакомиться с их важной деятельностью в Грузии в сфере защиты общественного здоровья.
Во время визита особое внимание было уделено мониторингу инфекционных заболеваний как в Грузии, так и в регионе. Их деятельность способствует своевременному выявлению угроз и информированию правительства США и его партнёров, в том числе Сил обороны Грузии и Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья, что служит обеспечению безопасности каждого из нас», — говорится в распространённой посольством информации.
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