Куланин должен покинуть Грузию в течение недели - запрет на въезд сроком на 5 лет

04.09.2026 14:50





Помилованный президентом Грузии россиянин Денис Куланин должен покинуть Грузию в течение одной недели. Ему также запрещен въезд в страну сроком на пять лет. Об этом говорится в сообщении МВД Грузии.



«4 сентября текущего года Административно-деловая коллегия Тбилисского городского суда вынесла постановление о депортации Дениса Куланина из Грузии.



В соответствии с пунктом 1 статьи 54 вышеупомянутого Закона, лицу был предоставлен 7-дневный срок для добровольного выезда с территории Грузии в любом направлении по своему выбору. Если соответствующее лицо не покинет страну добровольно в течение срока, установленного в пункте 1 статьи 57 Закона, постановление о высылке будет приведено в исполнение принудительно.



По решению суда этому лицу был запрещен въезд в страну на срок 5 лет», - отмечается в сообщении МВД.





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