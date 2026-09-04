Минфин активно работает над повышением порога налога на имущество для физических лиц

04.09.2026 15:23





Заместитель министра финансов Грузии Георгий Какауридзе заявил, что законодательные изменения в отношении налога на имущество коснутся физических лиц, тогда как в отношении коммерческих субъектов работа над реформой будет продолжена.



Как отметил Какауридзе, обсуждение состоится в начале следующей недели, после чего финансово-бюджетный комитет инициирует изменения в парламенте.



«На сегодняшний день установленный порог в 40 000 лари является льготой для граждан Грузии. Соответственно, этот порог в 40 000 лари установлен в качестве льготы. Над тем, насколько изменится размер этой льготы, мы сейчас работаем. В отношении компаний пока все останется без изменений, однако окончательную редакцию в отношении физических лиц мы согласуем с парламентом уже до конца следующей недели. Когда будет готов окончательный вариант и будет определено, как это будет сбалансировано с точки зрения бюджета, мы решим этот вопрос уже вместе с изменениями в бюджет», — заявил Какауридзе.



На вопрос, успеют ли принять изменения до 1 ноября, Какауридзе отметил, что законопроект будет принят в ускоренном порядке, и изменения смогут вступить в силу уже в этом году в отношении сумм, подлежащих уплате.



Для справки: 31 августа лидер парламентского большинства Ираклий Кирцхалия заявил, что финансово-бюджетный комитет совместно с министерством финансов активно работает над повышением действующего порога налога на имущество для физических лиц с нынешних 40 000 лари.







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