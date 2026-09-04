Народный защитник Грузии встретился с Верховным комиссаром ОБСЕ по делам национальных меньшинств

04.09.2026 15:56





По информации ведомства, Народный защитник ознакомил комиссара ОБСЕ с деятельностью аппарата в направлении защиты прав национальных меньшинств, рассказал о вызовах, отражённых в ежегодных отчётах, и рекомендациях, разработанных для их решения.



«На встрече обсудили существующее положение в стране с точки зрения прав национальных меньшинств, вопросы языкового барьера, образования, доступности информации и услуг.



На встрече также присутствовали заместитель Народного защитника Ирина Чихладзе и политический и правовой советник Верховного комиссара ОБСЕ Анн-Сесиль Лейвраз», — говорится в информации.





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