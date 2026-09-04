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Обязательное ОСАГО могут ввести в Грузии


04.09.2026   16:14


Правительство Грузии может подготовить законопроект об обязательном страховании гражданской ответственности для владельцев машин. Это следует из планов властей на предстоящую сессию законодательного органа.

Детали. В документе сказано, что данная мера обусловлена ростом числа автомобилей и ДТП, пострадавшие от которых будут нести тяжелое финансовое бремя в результате прекращения трудовой деятельности, травм и затрат на лечение.

Власти предлагают обязать владельцев машин покупать ОСАГО и считают, что такая практика будет способствовать развитию страховой культуры в государстве, повышению осведомленности граждан в этом направлении и доверия к сектору страхования. Пока непонятно, будет внесен ли законопроект вообще, а если да, то какую форму он примет.

В том же документе о планах правительства предложили упростить получение «айтишного» ВНЖ и ограничить поездки несовершеннолетних на электросамокатах.


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