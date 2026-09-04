На что люди тратили деньги в июле: потребление выросло на 20%

04.09.2026 16:17





В июле жители и гости страны продолжили активно тратить деньги. По данным нового исследования TBC Capital, общий объем безналичных расходов через каналы TBC Bank вырос на 20% по сравнению с июлем прошлого года, а количество операций увеличилось на 18%. То есть рост объясняется не только повышением цен — люди действительно чаще совершают покупки и в целом больше денег проходит через безналичные платежи.



Самая заметная динамика наблюдается в гостиничном бизнесе. Расходы в отелях за год выросли на 30%, а средняя сумма одной операции составила 483 лари. При этом основную часть денег здесь тратят иностранцы: 85% гостиничных расходов приходится на нерезидентов и только 15% — на резидентов. Это хорошо показывает роль туризма в текущем потребительском спросе. Деньги иностранных гостей продолжают активно поступать в гостиницы, рестораны и другие связанные с туризмом сферы.



В ресторанах расходы выросли на 24%, а средний чек составил 36 лари. Это тоже достаточно высокий темп, особенно если учитывать, что речь идет не об одном крупном сегменте, а о большом количестве повседневных покупок. Одновременно на 19% увеличились расходы на одежду и аксессуары, что говорит о сохранении спроса и на товары, которые не относятся к самым необходимым.



Однако крупнейшая статья расходов остается максимально простой — продукты. На продукты питания пришлось 26% всех безналичных расходов, а среди расходов непосредственно на товары их доля достигла 44%. За год траты на продукты выросли на 20%, при этом средняя сумма одной покупки составила 17 лари.



Здесь важно учитывать инфляцию. Цены на продукты питания и безалкогольные напитки в июле были на 5% выше, чем годом ранее. Но расходы выросли сразу на 20%. Поэтому рост оборота нельзя объяснить только подорожанием продуктов. Значительная часть увеличения связана с тем, что покупок становится больше или на них тратят больше денег.



Именно поэтому июльские данные интересны не только как статистика банковских операций. Они показывают общую картину потребления: 60% расходов приходится на товары и 40% — на услуги, а основную часть безналичных платежей — 81% — обеспечивают резиденты. При этом в гостиничном секторе ситуация противоположная: 85% расходов приходится на нерезидентов. В целом спрос остается активным сразу в нескольких направлениях — от продуктов и одежды до ресторанов и гостиниц, а туризм продолжает заметно поддерживать сферу услуг.





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