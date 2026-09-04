В Поти завершились «Летние игры — 2026»

04.09.2026 16:47





На побережье Малтаква в Поти завершились спортивные соревнования «Летние игры — 2026», в которых приняли участие команды из разных муниципалитетов Грузии.



Пляжный волейбол — девушки

В соревнованиях участвовали 10 команд. Первое место заняла команда «Джвари» из Цаленджиха, второе — «Нике» из Поти, третье — «Цаленджиха». Лучшим игроком турнира признана Ани Гуджеджиани.



Пляжный волейбол — юноши

Среди 12 команд победителем стала «Чабонама» из Поти. Второе место заняла «Джиха» из Мартвили, третье — «Дельфины» из Уреки. Лучший игрок — Зураб Кинтирая.



Пляжный футбол



В турнире также участвовали 12 команд. Победила «Янети» из Самтредиа, второе место занял «Рагнарок» из Поти, третье — SM Sale Batumi.



В индивидуальных номинациях лучшим бомбардиром стал Хвича Каличава, лучшим вратарём — Гиорги Жваниа, а лучшим футболистом турнира признан Давид Кохреидзе.



В течение всего лета побережье Малтаква было одной из основных площадок Поти для спортивных и молодёжных мероприятий.





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