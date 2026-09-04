Хоштария: Кризис Гарибашвили и письма нужно оценивать с двух точек зрения

04.09.2026 15:36





Каждый гражданин должен гордиться тем, что их непреклонная, сложная борьба уже действительно показывает результаты, в конечном итоге, когда начинается распад, он неизбежно приведёт к завершению режима, просто нужно терпеливо продолжать делать то же самое до конца, — заявила лидер «Дроа» Елена Хоштария в голосовом сообщении, направленном из тюрьмы и распространённом её пресс-службой.



По словам Хоштария, признаки распада режима уже очевидны, а письма Гарибашвили с точки зрения государственности являются «неприкрытой разнузданностью и криминальным беззаконием, которое даже не пытаются скрыть».



«Кризис Гарибашвили и письма нужно оценивать с двух точек зрения. Одна — это государственная точка зрения. Конечно, с государственной точки зрения это неприкрытое распутство, криминальное беззаконие, которое даже не пытаются скрыть, не скрывают, что действуют по криминальным правилам. Также, с государственной точки зрения, конечно, Ираклий Гарибашвили в данный конкретный момент является жертвой, нарушение его прав недопустимо, и здесь совершенно неважно, как мы относимся к нему политически, не имеет значения и то, является ли он частью игры или нет, факт заключается в том, что его права нарушаются, точка.



Что касается политической конъюнктуры, это однозначно означает уже очень заметный распад внутри «Грузинской мечты». Если помните, мы очень часто говорили, что путь к победе не является стандартным, не является простым, когда ты знаешь, что будут выборы и ты победишь на них, и всё закончится, или что будет революция и она завершится в тот же день. Но то, что конкретно, чётко и характерно для диктатур, — это путь расшатывания системы и, соответственно, её окончательного разрушения. Разрушение системы действительно видно, и видно это в том, что они обвиняют друг друга в убийстве, причём друг друга обвиняют самые крупные политические фигуры, это уже не какие-то небольшие перемещения. Это действительно распад, и к этому привели три конкретных пути.



Первое и основа всего — непризнание, то есть то, что политический класс ни с какой точки зрения не признал эту власть. Это создало основу как для международного непризнания, так и для протестного движения, потому что это не позволило назвать эту украденную власть властью. То есть непризнание лежит в основе этого распада. Это создало для них постоянный кризис.



Второе и, наверное, главное — это протест, который, как они думали, постепенно угаснет, но он никак и ни одним способом не угас. Это тоже способ сохранения кризиса. Здесь я хочу подчеркнуть одну вещь — мы часто говорим: какой смысл выходить на эту акцию, какой смысл выходить ещё раз, какой смысл, если нас будет триста тысяч или пятьсот тысяч, всё равно ничего не меняется, какой смысл в том, что мы не вошли в парламент, какой смысл в том, что ввели санкции. Посмотрите, вот в чём главный ключ: одним выходом режим не заканчивается, но совокупностью этих выходов, совокупностью непризнания, неповиновения, стольких дней выхода на улицу, вместе создаётся та сила, которая разрушает систему. То есть сегодня вы вышли и, возможно, думаете, что это не приносит результата, но это попадает в ту копилку, которая разрушает систему.



И, конечно, третье и важнейшее из методов этой борьбы — международные санкции, но международные санкции появляются только благодаря тому, что мы не сотрудничаем с режимом и не признаём его, и проходят бесконечные акции.



Поэтому я очень хочу, чтобы, помимо общей оценки того, что сейчас происходит в «Мечте», каждый гражданин гордился тем, что их непреклонная, сложная и, на первый взгляд, неощутимая — в тот момент, когда ты не можешь почувствовать её результата, — борьба уже действительно показывает признаки результата. В конечном итоге, когда начинается распад, он неизбежно приведёт к завершению режима, просто нужно терпеливо продолжать делать то же самое до конца», — заявила Хоштария.





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