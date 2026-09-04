Каладзе встретился с заместителем министра иностранных дел Израиля

04.09.2026 15:19





Мэр Тбилиси Каха Каладзе встретился с находящимся с визитом в Грузии заместителем министра иностранных дел Израиля Мишелем Бускилой.



По информации мэрии Тбилиси, стороны обсудили перспективы дальнейшего углубления дружественных и партнерских отношений между Грузией и Израилем. Было подчеркнуто, что Тбилиси и Иерусалим являются городами-побратимами, которые связывают особые историко-культурные отношения. Стороны выразили надежду, что в будущем сотрудничество станет еще более тесным.



«Мы очень бережно относимся к 26-вековой истории нашей дружбы и высоко ее ценим. Как и много веков назад, сегодня дружба между грузинским и еврейским народами является особенной. Мы готовы к партнерству, и Грузия неоднократно доказывала на деле, что является надежным партнером.



Мы внимательно следим за происходящими на Ближнем Востоке событиями и приветствуем каждый шаг или усилие, направленные на достижение мира. Вы знаете, что Грузия также находится в сложном регионе, поэтому наша главная задача — неуклонно защищать интересы Грузии, чтобы мы не стали объектом противостояния интересов крупных стран», — заявил Каха Каладзе.



В свою очередь, Мишель Бускила отметил, что Израиль поддерживает территориальную целостность Грузии и приветствует шаги, направленные на укрепление и развитие Грузии.



«Я хочу передать вам послание нашей страны и премьер-министра о том, что мы поддерживаем территориальную целостность Грузии. Я верю, что ваша страна будет развиваться еще больше. Я вижу перспективы дальнейшего укрепления здоровых отношений между грузинским и еврейским народами.



Нашему народу очень нравится Грузия. Многие израильтяне приезжают сюда с туристическими целями и чувствуют себя в безопасности. Также велик интерес к инвестициям, поскольку у вас легко инвестировать, а бизнес защищен», — заявил Мишель Бускила.



Во встрече ознакомительного характера также принял участие чрезвычайный и полномочный посол Израиля в Грузии Валид Абу Хайя.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





