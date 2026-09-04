Гия Вольский о Гарибашвили: Подобные заявления ради своего спасения ему не помогут

04.09.2026 15:15





Такие заявления не помогут спасти себя, по всему этому трудно давать комментарии — В тюрьме находится человек, который ещё вчера возглавлял команду, которую я представляю, я знаю его семью и окружение — Не могу сказать, что всё это вдруг возникшие темы, — заявил первый вице-спикер парламента Георгий Вольский, комментируя допросы, проводимые по делу Лазаре Джорбенадзе.



По его словам, план заключается в том, чтобы Гарибашвили таким заявлением внёс определённый вклад в общий революционный сценарий, чтобы, если затем произойдёт революция и она будет успешной, в отношении него была допущена определённая поблажка.



«В деле Лазаре Джорбенадзе все указали пальцем на Ираклия Гарибашвили, сказав, что это он заявил, и все пошли за ним. Эта трагедия — не единственный вопрос, который был собран в пропагандистском плане. Речь идёт и о других самоубийствах, оказывается, адвоката пять полицейских избили ногами, а на следующий день у него была повреждена щека и так далее.



Происходит формирование отношения к Грузии, в том числе на международном уровне. В этом контексте заявление Ираклия Гарибашвили, сделанное либо необдуманно, либо потому, что его ввели в заблуждение, вписывается в общий сценарий, который направлен на нанесение ущерба власти и развитие того революционного процесса, о котором мы неоднократно говорили и видели не один факт.



Такие заявления не помогут спасти себя. По всему этому трудно давать комментарии. В тюрьме находится человек, который ещё вчера возглавлял команду, которую я представляю. Я знаю его семью и окружение. Я помню лучшие периоды наших отношений с ним и его существование в составе всей команды. Не могу сказать, что всё это вдруг возникшие темы. План заключается в том, чтобы таким заявлением внести определённый вклад в общий революционный сценарий, чтобы затем, если произойдёт революция и она будет успешной, в отношении него была допущена какая-то поблажка. Или второе, более примитивное объяснение — возможно, он думает, что под политическим зонтиком у него будет больше ресурсов, чтобы на него обратили внимание, и, возможно, его включили в так называемый список заключённых. Другого объяснения этому нет. Я хочу быть уверен в этом и не могу представить иначе, что Ираклий Гарибашвили находится в тяжёлом состоянии и, возможно, кто-то этим воспользовался и пытается ввести его в заблуждение», — заявил Георгий Вольский.





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