Бизнесу могут списать пенсионные штрафы на миллионы лари

04.09.2026 14:24





Только за первые семь месяцев этого года бизнес заплатил в бюджет 6,7 млн лари штрафов и пени за нарушения, связанные с обязательными пенсионными взносами. Теперь часть этих штрафов могут отменить.



Юридические компании говорят, что многие нарушения возникли из-за технических проблем системы, а не потому, что работодатели намеренно не выполняли свои обязательства. Поэтому бизнес предлагает освободить компании от тех штрафов, которые Пенсионное агентство уже начислило, но которые ещё не были оплачены.



Похоже, власти готовы пойти на пересмотр ситуации. Председатель парламентского комитета по финансово-бюджетным вопросам Паата Квижинадзе заявил, что Министерство экономики готовит законопроект и должно внести его в парламент в сентябре. По его словам, в документе будут учтены вопросы, которые ранее поднимал частный сектор.



Штрафы для работодателей стали жёстче с 1 мая 2025 года. Если компания впервые нарушает правила пенсионных отчислений, ей выписывают 500 лари, а при повторном нарушении штраф увеличивается вдвое. После ужесточения контроля у бизнеса накопилось немало претензий. Для их рассмотрения в Пенсионном агентстве создали специальную службу, и только в первые недели туда поступило более 3 000 жалоб.



Именно это количество обращений показывает, почему вопрос дошёл до парламента. Если бы проблемы возникали только у отдельных компаний, речь шла бы об обычных нарушениях со стороны работодателей. Но тысячи жалоб заставляют отдельно разбираться в том, насколько правильно работает сама система и действительно ли все начисленные штрафы были обоснованными.



Пока неясно, какой именно вариант предложит правительство. Возможно, спишут только неоплаченные штрафы, а уже перечисленные деньги возвращать не будут. Не исключено и другое решение — амнистия будет распространяться только на определённые виды нарушений. Точные условия станут понятны после внесения законопроекта в парламент.



Для бизнеса это важно прежде всего из-за денег. Компании, которые получили штрафы из-за технических проблем или спорных начислений, могут получить возможность закрыть этот вопрос без дополнительных выплат. Для государства же задача сложнее: необходимо сохранить контроль за пенсионными взносами, но одновременно не штрафовать компании за ошибки, которые могли возникнуть не по их вине.



6,7 млн лари уже уплаченных штрафов и более 3 000 жалоб показывают масштаб проблемы. Теперь решение будет зависеть от того, что именно предложит Министерство экономики и какие правила в итоге поддержит парламент.





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