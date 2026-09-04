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Несовершеннолетним могут запретить или ограничить поездки на самокатах


04.09.2026   14:16


МВД Грузии в ходе осенней сессии парламента, скорее всего, передаст депутатам законопроект об ужесточении регуляции поездок на электросамокатах. Об этом сказано в документе о законодательных планах правительства Грузии на осень 2026-го.

Детали. Пока подробности законопроекта неизвестны, но в МВД отмечают, что активное использование электросамокатов выявило проблемы, связанные с безопасной ездой и соблюдением ПДД. Отдельно выделяют вопрос использования самокатов несовершеннолетними. Когда и в каком формате примут закон, на данный момент непонятно.

Контекст. В 2026-м в Грузии также запустили «Федерацию самокатов». В апреле организация сообщала, что вместе с МВД Грузии разработала правила езды на самокатах. В своде — запрет на передвижение на одном самокате двух и более людей и езда на любых полосах дороги, кроме крайней правой.


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