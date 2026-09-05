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Генеральная Ассамблея ООН одобрила новую проекцию карты мира, которая будет более реалистично отражать размеры стран и континентов
05.09.2026 14:47
По информации Би-Би-Си, одно из главных изменений коснется Африканского континента, который на нынешних картах значительно меньше, чем он есть на самом деле по сравнению с другими континентами.
Резолюцию под названием «Исправьте карту» (Correct the Map), инициированную Того и поддержанную членами Африканского союза, одобрили 164 государства, включая Францию и Великобританию. США стали единственной страной, проголосовавшей против, еще шесть государств – Эстония, Грузия, Литва, Молдова, Сербия и Украина воздержались.
Согласно Би-Би-Си, карта Меркатора, используемая с XVI века, часто подвергается критике, поскольку она показывает континент Африка и остров Гренландия примерно одинакового размера, хотя Африка на самом деле в 14 раз больше Гренландии. Кроме того, согласно карте Меркатора, страны, расположенные дальше от экватора, кажутся больше, чем страны, расположенные ближе к экватору.
Представительница США при ООН Ярина Ференцевич заявила, что эта резолюция фактически высмеивает работу и само предназначение Генеральной Ассамблеи ООН.
«Вместо того чтобы заниматься реальными проблемами международного сообщества, процветания и добрососедских отношений, этот орган обсуждает картографические проекты XVI века и их роль в продвижении репараций и «когнитивной справедливости»», — заявила она., — сказала Ференцевич.
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