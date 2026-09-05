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Полиция задержала одного несовершеннолетнего за групповое разбойное нападение на водителя такси
05.09.2026 14:12
Сотрудники Главного управления Исани-Самгори Департамента полиции Тбилиси задержали несовершеннолетнего по обвинению в разбойном нападении, совершённом группой, а ещё одного несовершеннолетнего изобличили.
Об этом сообщает Министерство внутренних дел.
«Проведённым правоохранителями расследованием установлено, что несовершеннолетние в Тбилиси с холодным оружием напали на водителя такси, отобрали у него деньги, угрожая лишить жизни, после чего скрылись с места происшествия.
В результате оперативных мероприятий и следственных действий, проведённых по горячим следам, полиция задержала одного из несовершеннолетних в качестве обвиняемого, в отношении второго несовершеннолетнего принимаются предусмотренные законом меры.
Расследование идет по статье 179 Уголовного кодекса, которая предусматривает лишение свободы на срок до 9 лет», - говорится в информации.
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