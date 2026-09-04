Пашинян заявил, что российская военная база не является «жизненной необходимостью» для Армении

04.09.2026 18:47





Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения не считает присутствие российской военной базы в Гюмри «жизненной необходимостью», добавив при этом, что Ереван не станет возражать, если Москва решит ее вывести, и что они сами никогда не поднимали этот вопрос.



Пашинян сделал эти заявления в ходе своего еженедельного пресс-брифинга в четверг, через два дня после своей последней встречи с президентом России Владимиром Путиным, который по итогам переговоров заявил, что Россия готова вывести свою военную базу из Армении, если Ереван обратится с такой просьбой.



«Если Армения считает, что российская военная база в Армении не нужна, мы уйдем хоть завтра. Но готова ли к этому Армения? Если да, то пожалуйста. Мы никому ничего навязывать не будем», — сказал тогда Путин.



102-я российская военная база в Гюмри была первоначально создана в 1940-х годах; считается, что на ней дислоцировано более 3000 российских военнослужащих. Она служила ключевым элементом российского военного присутствия на Южном Кавказе.



База на протяжении многих лет становилась предметом нескольких споров, включая обвинения, связанные с задержанием и похищением российских военных дезертиров, а также преступлениями, совершенными российскими солдатами за пределами базы. Наиболее серьезным подобным инцидентом стало убийство семи членов одной семьи российским солдатом в 2015 году.



В четверг Пашинян заявил, что ни он, ни какой-либо другой армянский чиновник никогда не поднимали вопрос о выводе базы.



«За этот период мы ни разу не поднимали вопрос о российской военной базе, и дело не в том, что мы считаем присутствие 102-й российской военной базы на территории Армении жизненной необходимостью», — сказал Пашинян.



Он добавил, что Армения «не будет возражать», если Россия решит вывести базу, заметив при этом: «но если они изъявят желание остаться, мы также готовы это обсудить».



Будущее армянской железной дороги остается неопределенным

Пашинян также коснулся будущего железной дороги Армении, обсуждение которого на встрече с Путиным во вторник привело к разным интерпретациям после завершения переговоров.



«Мое впечатление таково, что мы договорились о том, что должны работать над продажей концессионных прав третьей, приемлемой стране», — заявил Пашинян в четверг.



Ранее он утверждал, что управление железной дорогой со стороны России в рамках 30-летнего концессионного соглашения, подписанного в 2008 году, привело к потере Арменией «конкурентного преимущества» от прохождения международных маршрутов через территорию страны.



В феврале Пашинян предложил, чтобы третья страна, имеющая «дружественные отношения» как с Арменией, так и с Россией, могла «приобрести права концессионного управления» железной дорогой Армении, назвав Казахстан возможным кандидатом.





«Для меня очевидно, что текущая ситуация не может продолжаться долго, и нам нужно двигаться к решениям», — сказал Пашинян.



Однако у России, судя по всему, иной взгляд на ситуацию.



По итогам встречи 1 сентября заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук сообщил российскому государственному агентству ТАСС, что Москва не видит «никаких объективных причин для продажи концессии «Южно-Кавказской железной дороги» (ЮКЖД) какой-либо третьей стороне».



Оверчук также заявил, что Ереван не обсуждал передачу концессии с Москвой «глубоко» и что никаких официальных запросов сделано не было.



Путин, между тем, после встречи заявил, что вопрос о железной дороге будет обсуждаться в ходе предстоящих переговоров с Пашиняном, добавив, что инвестиции в инфраструктуру будут зависеть от объема грузопотока.



Атомная электростанция и метро

Пашинян также подтвердил, что генеральный директор российской государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексей Лихачев до конца сентября представит предложения России по строительству новой атомной электростанции в Армении.



«Я уже говорил ранее, что вопрос АЭС не является для нас геополитическим выбором; нам нужно лучшее соотношение цены и качества. Кто сделает нам лучшее предложение, тому предложению мы и последуем», — сказал Пашинян.



В декабре 2023 года Армения подписала контракт с «Росатомом» о продлении эксплуатации энергоблока № 2 Армянской (Мецаморской) АЭС до 2036 года. Это стало вторым продлением срока службы реактора, после чего Пашинян заявил, что его эксплуатация потенциально может быть продлена еще на 10 лет — до 2046 года.



В то же время ведутся обсуждения по поводу новой атомной электростанции, при этом правительство склоняется к тому, чтобы она была основана на модульной технологии.



Пашинян также сообщил, что Армения обсуждает с Россией строительство станции метро «Ачапняк» в Ереване, сославшись на опыт Москвы в этой сфере.



«Дело не только в «Ачапняке». Запуск нового этапа развития Ереванского метрополитена не может ограничиваться одной станцией», — сказал Пашинян.



Он добавил, что текущее видение включает как минимум четыре новые станции с планом создания возможности кольцевого маршрута метро в Ереване.



Источник: СОВА

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