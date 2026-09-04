Суд оставил в заключении бизнесмена и зоозащитника Тамаза Элизбарашвили

04.09.2026 18:46





Тбилисский городской суд оставил в заключении известного грузинского бизнесмена и зоозащитника Тамаза Элизбарашвили, обвиняемого в угрозе убийством и причинением вреда здоровью.



Заседание прошло сегодня с участием самого обвиняемого. Защита просила, чтобы 60-летнего предпринимателя либо освободили под залог в 20 тыс. лари, либо оставили без какой-либо меры пресечения до окончания следствия. Однако судья Арсен Калатозишвили полностью удовлетворил ходатайство прокуратуры.



Обвинение обосновало необходимость ареста рисками того, что Элизбарашвили может скрыться, оказать давление на свидетелей или совершить новое преступление. Адвокаты заявили о необоснованности этих опасений и категорически отвергли версию следствия о том, что бизнесмен вернулся в ресторан с оружием. По словам защиты, у Элизбарашвили не было при себе пистолета — он лишь прижал руку к груди из-за ухудшения самочувствия.



По версии следствия, конфликт между Элизбарашвили и несколькими людьми произошел вечером 30 августа в одном из тбилисских ресторанов из-за комментариев, ранее опубликованных в социальных сетях.



Как утверждает прокуратура, бизнесмен угрожал участникам конфликта убийством и причинением вреда здоровью, после чего покинул ресторан. Позже, около 00:20, он, по данным следствия, вернулся в заведение вооруженным и попытался туда проникнуть, продолжая угрожать своим оппонентам.



Не обнаружив их в ресторане, Элизбарашвили ушел. На следующий день он опубликовал в социальных сетях видеообращение, в котором вновь потребовал от участников конфликта извинений.



Сам бизнесмен и его супруга ранее заявляли, что конфликт начался после того, как к Элизбарашвили в ресторане подошли люди, представившиеся сотрудниками проправительственного телеканала «Имеди». По их словам, от бизнесмена потребовали извинений за публикации с критикой России и поддержкой Украины.



Участие сотрудников «Имеди» в конфликте подтвердил ведущий телеканала Шако Кучашвили. Он заявил, что 30 августа действительно вступил с Элизбарашвили в словесную перепалку из-за ранее опубликованных бизнесменом комментариев в адрес его семьи.



1 сентября полиция провела обыски в доме, автомобиле и приюте Элизбарашвили в рамках расследования инцидента в ресторане. По данным адвокатов, правоохранители искали пистолет, которым, согласно версии прокуратуры, бизнесмен был вооружен при возвращении в ресторан.



Во время обыска Элизбарашвили был задержан в административном порядке за неповиновение полиции.



Новости-Грузия

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





