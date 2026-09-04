Бывшего помощника Фургала экстрадируют из Грузии

04.09.2026 18:48





Тбилисский городской суд постановил экстрадировать в Российскую Федерацию Михаила Тимофеева — соратника и бывшего помощника экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

Решение приняла судья Эка Барбакадзе.



Решение можно обжаловать в течение 7 дней в Верховном суде.



Напомним, 60-летний помощник и политический соратник бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, чьё уголовное дело стало причиной массовых протестов в Хабаровске в 2020–2021 годах, был задержан 23 января в Грузии.



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Несмотря на истечение сроков давности и тяжелое состояние здоровья задержанного, грузинский суд отказался отпустить Михаила и постановил экстрадировать в РФ.



Правозащитный центр «Мемориал» официально признал преследование Михаила Тимофеева политически мотивированным.



На международном уровне в его защиту выступает Организация Объединенных Наций: Специальный докладчик ООН по ситуации с правами человека в РФ Мариана Кацарова не только зафиксировала практику применения статей об «организованной преступности» для подавления оппозиции в своем официальном докладе (A/HRC/57/59), но и направила письмо грузинским властям по делу Тимофеева, указывая на недопустимость преследования.



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Михаил Тимофеев — инвалид III группы, страдающий тяжелыми заболеваниями (сердечная недостаточность, гепатит C). Его здоровье было подорвано в ходе предыдущего заключения в РФ, где он подвергся истязаниям, что официально подтверждено решением ЕСПЧ, признавшего то наказание незаконным.



Позиция самого Тимофеева:



«Моя отправка из Грузии в Российскую Федерацию грубейшее нарушение моих прав как человека с инвалидностью, а также статей 6, 7 и 10 Международного пакта о гражданских и политических правах».



Правозащитники убеждены: с учетом реальных сроков наказания по сфабрикованному «делу Фургала» (где другие фигуранты получили от 15 до 20 лет лишения свободы) и качества медицинской помощи в российской пенитенциарной системе, экстрадиция Тимофеева станет для него фактическим смертным приговором.





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