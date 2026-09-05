Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Жертвой ДТП в Тушети стал один человек


05.09.2026   14:11


В Тушети произошло ДТП, в результате которого погиб один человек.

Авария произошла ночью, недалеко от центра визитеров в селе Омало.

По словам очевидцев, автомобиль марки Toyota, в котором находились 5 человек, двигаясь на высокой скорости, съехал с проезжей части и несколько раз перевернулся.

В результате водитель погиб на месте, ещё 4 молодых людей пострадали. Бригада скорой помощи доставила их в больницу в Телави.

По словам врача, состояние пострадавших стабильное. У них множественные повреждения и переломы нижних конечностей, им оказывается соответствующее лечение.

По факту начато расследование.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна