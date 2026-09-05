Жертвой ДТП в Тушети стал один человек

05.09.2026 14:11





В Тушети произошло ДТП, в результате которого погиб один человек.



Авария произошла ночью, недалеко от центра визитеров в селе Омало.



По словам очевидцев, автомобиль марки Toyota, в котором находились 5 человек, двигаясь на высокой скорости, съехал с проезжей части и несколько раз перевернулся.



В результате водитель погиб на месте, ещё 4 молодых людей пострадали. Бригада скорой помощи доставила их в больницу в Телави.



По словам врача, состояние пострадавших стабильное. У них множественные повреждения и переломы нижних конечностей, им оказывается соответствующее лечение.



По факту начато расследование.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





