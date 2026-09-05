Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Стихия вызвала проблемы в нескольких деревнях муниципалитета Харагаули


05.09.2026   14:51


Стихия вызвала проблемы в нескольких деревнях муниципалитета Харагаули. В результате обильных осадков, движение на некоторых участках центральных и районных дороги в деревнях оказалось затруднено. Об этом сообщила мэрия муниципалитета.

«Специальная техника, арендованная муниципалитетом, работает в деревне Хидари. Центральная дорога уже очищена от камней и земли, привнесенных в результате сильных дождей, и движение восстановлено.

После завершения работ в Хидари техника продолжит работу в селе Сакарикеди, где в результате проливных дождей также была повреждена дорожная инфраструктура », — сообщает мэрия муниципалитета Харагаули.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна