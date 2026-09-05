Стихия вызвала проблемы в нескольких деревнях муниципалитета Харагаули

05.09.2026 14:51





Стихия вызвала проблемы в нескольких деревнях муниципалитета Харагаули. В результате обильных осадков, движение на некоторых участках центральных и районных дороги в деревнях оказалось затруднено. Об этом сообщила мэрия муниципалитета.



«Специальная техника, арендованная муниципалитетом, работает в деревне Хидари. Центральная дорога уже очищена от камней и земли, привнесенных в результате сильных дождей, и движение восстановлено.



После завершения работ в Хидари техника продолжит работу в селе Сакарикеди, где в результате проливных дождей также была повреждена дорожная инфраструктура », — сообщает мэрия муниципалитета Харагаули.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





