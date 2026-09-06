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В ДТП на дороге Ахалдаба погиб подросток


06.09.2026   14:45


На дороге Ахалдаба автомобиль сбил подростка, в результате чего подросток погиб.

Как сообщили «Интерпрессньюс» в Министерстве внутренних дел Грузии, водитель автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения и уже задержан.

По факту начато расследование по статье 276-й Уголовного кодекса Грузии, которая предусматривает нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта.


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