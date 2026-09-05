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На Кронштадтском заводе вспыхнул российский ледокол «Адмирал Макаров»


05.09.2026   23:01


Днем в субботу, 5 сентября, в Кронштадте загорелся ремонтируемый российский ледокол «Адмирал Макаров». Возгорание произошло в трюме судна на Петровской улице, огонь распространился на площадь 80 квадратных метров.

На месте работают 52 спасателя, сообщили в МЧС Петербурга.

Линейный дизель-электрический ледокол «Адмирал Макаров» проекта P-1039 был построен в 1975 году на верфи в Хельсинках. Судно работало на Дальнем Востоке и принимало участие в нескольких спасательных операциях. В ноябре 2025 года ледокол передали в Северо-Западный бассейновый филиал.

Отметим, что чуть менее двух лет назад, 26 ноября 2024 года, на ледоколе также тушили пожар.


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