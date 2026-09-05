В Грузии началось расследование по делу т. н. «пирамиды Генри»

05.09.2026 22:06





Следственная служба Министерства финансов Грузии начала расследование по делу так называемой инвестиционной платформы TSQ Investment Group («Пирамида Генри»).



Как сообщили изданию Netgazeti в Следственной службе, поводом для возбуждения уголовного дела послужило обращение Национального банка Грузии.



По данным ведомства, расследование ведется по части второй статьи 192 Уголовного кодекса Грузии, которая предусматривает ответственность за незаконную предпринимательскую деятельность.





TSQ Investment Group, активно продвигавшая себя в последнее время через социальные сети, предлагала клиентам инвестировать в торговлю криптовалютными активами и получать за счет этого высокий доход. Однако в конце августа появилась информация о том, что вкладчики TSQ Investment Group не могут вывести вложенные средства.



В конце августа Национальный банк Грузии выступил с предупреждением для граждан об активизации финансовых пирамид. Главная цель подобной схемы — не реальное инвестирование капитала в доходные активы, а привлечение максимального числа новых участников и их средств. Именно за счет вливаний новых вкладчиков формируются выплаты старым участникам, которые подаются под видом прибыли от коммерческой деятельности (в данном случае — от операций с криптоактивами).



На начальном этапе, пока идет активный приток людей, участники действительно могут получать определенные деньги. Однако неизбежно наступает момент, когда приток новых участников и финансирования иссякает: компания теряет способность выполнять обязательства, и схема рушится. В подобных ситуациях инвесторам отказывают в выводе средств, ссылаясь на вымышленные «технические неполадки», а нередко требуют внести дополнительный депозит якобы для разблокировки и возврата активов.





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