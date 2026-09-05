Страны Балтии могут прекратить транзит российского зерна через свои порты

05.09.2026 22:51





Латвия и Литва могут полностью запретить транзит российского зерна через свои порты. Поводом для такого решения стал резкий рост поставок после того, как украинские удары вывели из строя значительную часть российской портовой инфраструктуры на Балтике. Как сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленных чиновников двух стран, правительство Латвии намерено обсудить введение полного запрета на экспорт российского зерна через свою территорию, а в Литве заявили, что использование портов для таких поставок «больше неприемлемо», не уточнив, однако, какие именно меры рассматриваются.



Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс подчеркнул, что «экспорт российского зерна с использованием литовской инфраструктуры противоречит нашим ценностям», добавив, что ограничения не затронут транзит зерна между основной частью России и Калининградской областью. Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс, в свою очередь, утверждает, что украинские спецслужбы располагают данными о подготовке крупных поставок зерна, незаконно вывезенного с оккупированных территорий, через страны Балтии. Он поручил латвийским ведомствам совместно с Киевом разработать механизм блокировки таких партий.



В Литве также подозревают, что часть зерна, заявляемого как российское, на самом деле происходит с оккупированных территорий Украины. Литовская служба ветеринарного контроля уже взяла в порту Клайпеды образцы зерна, заявленного как российское, и отправила их на экспертизу во Францию для проверки происхождения.



В прошлом экспортном сезоне (июль 2025 — июнь 2026) через порты Чёрного и Азовского морей прошло 90% всего морского экспорта российского зерна (46,3 млн тонн), тогда как через российские порты на Балтике — всего 1 млн тонн. Однако с начала нового сезона, на фоне атак ВСУ, выведших из строя более 80% российских мощностей по вывозу зерна, объёмы заявок на перевозку через балтийские порты уже достигли 5 млн тонн. По оценкам главы Российского зернового союза Аркадия Злочевского, в нынешнем сезоне экспорт через страны Балтии может достигнуть 5–6 млн тонн, а при подключении портов Эстонии — до 10 млн тонн.



При этом, по данным «Совэкона», в августе общий экспорт пшеницы из России составил лишь 1,9 млн тонн — минимум за 16 лет.





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