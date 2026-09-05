Российский спрос на отдых вырос на четверть: Батуми снова в числе главных направлений

05.09.2026 16:58





Спрос российских туристов на летний отдых в стране вырос в среднем на 25% за год, сообщает Ассоциация туроператоров России (ATOR). При этом у отдельных крупных участников рынка динамика оказалась значительно выше: некоторые компании зафиксировали рост бронирований в 2–4 раза по сравнению с прошлым летом.



По оценке туроператоров, сезон-2026 оказался заметно успешнее предыдущего. И показательно не только само увеличение числа поездок, но и то, как меняется структура спроса.



Главным направлением остаётся Батуми и черноморское побережье, однако туристы всё чаще комбинируют разные виды отдыха. Вместо недели исключительно у моря выбирают маршруты с посещением Тбилиси и Батуми, а также Кутаиси, Боржоми и Казбеги. Такой формат позволяет совместить пляжный отдых с экскурсиями, природными маршрутами и гастрономией.



Для туристического рынка это важная деталь: направление продаётся уже не только как морской курорт. Чем больше вариантов маршрута можно собрать в рамках одной поездки, тем дольше турист остаётся в стране и тем больше расходов приходится на гостиницы, рестораны, транспорт и экскурсии.



Туроператоры объясняют рост спроса сразу несколькими факторами. Среди основных — безвизовый режим и прямое авиасообщение, которое делает поездку относительно простой с точки зрения логистики. Дополнительную роль играют курс рубля к лари, цены на проживание и экскурсии, а также интерес к гастрономическому туризму.



Отдельно рынок уже смотрит на осень. После окончания летнего пика стоимость проживания на побережье традиционно снижается, и в этом году первые изменения уже заметны. По данным ATOR, гостиницы в Батуми, Чакви и Кобулети снизили цены на 10–15% на период «бархатного сезона».



Это может поддержать спрос в сентябре и октябре, когда туристов становится меньше, а отдых на побережье всё ещё остаётся комфортным. При этом экскурсионные туры заметно дешеветь, скорее всего, не будут — интерес к ним сохраняется, поэтому туроператоры не ожидают серьёзного снижения цен.



Таким образом, после сильного летнего сезона рынок рассчитывает сохранить часть спроса и осенью. Для туристов это более доступные цены на проживание у моря, а для отелей и бизнеса на побережье — возможность продлить активный сезон ещё на несколько недель.





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