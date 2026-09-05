|
|
|
В Батуми приостановили работу Тайского ресторана после внеплановой проверки
05.09.2026 17:01
Национальное агентство продовольствия приостановило производственный процесс в тайском ресторане ООО «Эрдоган Калайджи», расположенном по адресу: Батуми, улица Горгасали, 13.
Инспекторы департамента агентства провели в ресторане внеплановую проверку в рамках государственного контроля.
В ходе инспекции выявлены критические и некритические нарушения, в том числе несоблюдение гигиенических норм и проблемы с состоянием инфраструктуры. Кроме того, ресторан нарушил требования по предоставлению потребителям информации о продуктах питания.
За выявленные нарушения бизнес-оператор оштрафован, а производственный процесс приостановлен.
Национальное агентство продовольствия призывает предприятия общественного питания соблюдать требования законодательства о безопасности пищевых продуктов.
О выявленных нарушениях потребители могут сообщить на горячую линию Министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства по номеру 1501.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна