В Батуми приостановили работу Тайского ресторана после внеплановой проверки

05.09.2026 17:01





Национальное агентство продовольствия приостановило производственный процесс в тайском ресторане ООО «Эрдоган Калайджи», расположенном по адресу: Батуми, улица Горгасали, 13.



Инспекторы департамента агентства провели в ресторане внеплановую проверку в рамках государственного контроля.



В ходе инспекции выявлены критические и некритические нарушения, в том числе несоблюдение гигиенических норм и проблемы с состоянием инфраструктуры. Кроме того, ресторан нарушил требования по предоставлению потребителям информации о продуктах питания.



За выявленные нарушения бизнес-оператор оштрафован, а производственный процесс приостановлен.



Национальное агентство продовольствия призывает предприятия общественного питания соблюдать требования законодательства о безопасности пищевых продуктов.



О выявленных нарушениях потребители могут сообщить на горячую линию Министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства по номеру 1501.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





