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В Батуми приостановили работу Тайского ресторана после внеплановой проверки


05.09.2026   17:01


Национальное агентство продовольствия приостановило производственный процесс в тайском ресторане ООО «Эрдоган Калайджи», расположенном по адресу: Батуми, улица Горгасали, 13.

Инспекторы департамента агентства провели в ресторане внеплановую проверку в рамках государственного контроля.

В ходе инспекции выявлены критические и некритические нарушения, в том числе несоблюдение гигиенических норм и проблемы с состоянием инфраструктуры. Кроме того, ресторан нарушил требования по предоставлению потребителям информации о продуктах питания.

За выявленные нарушения бизнес-оператор оштрафован, а производственный процесс приостановлен.

Национальное агентство продовольствия призывает предприятия общественного питания соблюдать требования законодательства о безопасности пищевых продуктов.

О выявленных нарушениях потребители могут сообщить на горячую линию Министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства по номеру 1501.


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