$2,5 млн на защиту черноморского побережья: один из участков — Кобулети

05.09.2026 16:54





Азиатский банк развития (ADB) профинансирует подготовку детальных проектов по защите черноморского побережья. На консультационные услуги предусмотрено около $2,5 млн.



Проект охватит как минимум 9 приоритетных участков, один из которых уже определен — побережье Кобулети. Остальные выберут после исследований с учетом уровня эрозии, значения территории для туризма и экономики, близости инфраструктуры и климатических рисков.



По данным ADB, береговая линия страны составляет около 115 км. Главная проблема — продолжающаяся эрозия. Среди причин называются уменьшение поступления наносов из рек, изменение морских течений, влияние строительства и другой деятельности человека, усиление штормов и повышение уровня моря.



Поэтому консультант должен не просто обследовать берег, а определить, какие решения действительно будут работать на каждом участке.



Предусмотрены топографические и подводные съемки, геотехнические исследования, анализ песка и других наносов, изучение течений и гидродинамики.



Затем сравнят несколько вариантов защиты: искусственное пополнение пляжей, перемещение наносов, подводные волноломы, укрепление береговой линии, а также природные и комбинированные решения.



При выборе будут учитывать не только надежность, но и стоимость, экологические последствия и внешний вид, что особенно важно для курортных зон.



Отдельно рассчитают влияние климатических изменений. Проекты должны учитывать возможное повышение уровня моря к 2050 и 2100 годам, усиление штормов, необходимый объем пополнения пляжей и будущие расходы на обслуживание защитных систем.



Еще один обязательный расчет — экономический. Специалисты должны определить, какой ущерб удастся предотвратить для дорог, зданий, туризма, энергетики и коммуникаций, а также оценить влияние на занятость и туристическую отрасль.



Важно: $2,5 млн — это не стоимость строительства защитных сооружений. Эти деньги предназначены для исследований, проектирования и подготовки будущих строительных тендеров.



На основные консультационные услуги предусмотрено $2,534 млн, еще $126,7 тыс. — на непредвиденные расходы.

Работа консультанта рассчитана на 9 месяцев. Финальная инженерная и тендерная документация должна быть готова через 36 недель после начала работ.



3 сентября объявлен прием заявок на участие в конкурсе. Заявки принимаются до 2 октября. Начало работ планируется на 1 апреля 2027 года.

После завершения проектирования можно будет объявлять тендеры уже непосредственно на строительство. Их предполагается проводить пакетами, объединяя несколько участков.



Фактически сейчас государство и ADB оплачивают первый этап — точный расчет того, где и как защищать берег, чтобы последующие строительные расходы были обоснованными, а решения не создавали новых проблем на соседних участках.





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