В пяти муниципалитетах начнется строительство футбольных технических центров

05.09.2026 17:07





В пяти муниципалитетах страны стартует строительство футбольных технических центров и стадионов с искусственным покрытием. Муниципальный фонд развития при Министерстве инфраструктуры уже заключил договор с компанией, которая победила в тендере.



Новые спортивные объекты появятся в Дедоплисцкаро, селе Цилкани Мцхетского муниципалитета, селе Чабукиани Лагодехского муниципалитета, Тианети и Степанцминде.



В каждом из пяти муниципалитетов предусмотрено строительство тренировочного стадиона с искусственным покрытием. Кроме самого поля, комплексы будут включать трибуны на 300 зрителей, раздевалки, санитарные помещения, медицинские комнаты и вспомогательные помещения.



Основная задача таких центров — создать в регионах полноценные условия для тренировок и развития футбола. Наличие постоянной спортивной инфраструктуры особенно важно для детских и юношеских команд, которым сейчас во многих населенных пунктах приходится использовать ограниченное количество подходящих площадок.



Проект является частью более масштабной программы. Муниципальный фонд развития планирует построить по всей стране более 50 футбольных технических центров и стадионов с искусственным покрытием.



Таким образом, речь идет о формировании сети спортивных объектов в разных регионах. Их дальнейшая эффективность будет зависеть уже от того, насколько активно площадки будут использоваться местными школами, футбольными секциями и клубами.





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